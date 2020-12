10 bộ phim có nhân vật phản diện ‘vô hình’

It Comes at Night (2017): Bộ phim nghệ thuật từng khiến nhiều khán giả tranh cãi về mặt nội dung. Tựa đề cũng như chiến dịch quảng bá khiến không ít người lầm tưởng các nhân vật sẽ phải đối mặt với xác sống hoặc một loài sinh vật nguy hiểm nào đó. Nhưng hóa ra It Comes at Night tập trung vào phản ứng hoang mang trước một căn bệnh lây lan trên toàn thế giới. Biên kịch kiêm đạo diễn Trey Edward Shults đã cẩn thận xây dựng các nhân vật không nghiêng hẳn về phía anh hùng hay kẻ ác. Chính những cảm xúc thường thấy của con người như nỗi sợ, đau khổ, lo lắng hay ngờ vực mới là yếu tố đẩy họ vào hoàn cảnh ác nghiệt.