10 bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới năm 2021

The Battle at Lake Changjin (Hồ Trường Tân) hiện thu được 885 triệu USD , toàn bộ đến từ phòng vé Trung Quốc. Sau khi khởi chiếu hồi tháng 10, phim do Ngô Kinh đóng chính trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất thế giới trong năm nay. Theo SCMP, phim sớm có mặt tại các thị trường khác như Mỹ, Anh, Ireland và Australia. Ảnh: China Film Co. Ltd.