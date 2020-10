10 bộ phim chất lượng từng bị công chúng thờ ơ

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007): Có Brad Pitt sắm vai tên trùm băng đảng Jesse James bị đàn em phản bội, The Assassination là cái tên tiềm tàng trong mùa giải thưởng điện ảnh 2007-08. Phim nhận điểm 77% trên Rotten Tomatoes, có hai đề cử Oscar, và giành 26 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Nhưng ngần ấy yếu tố không thể giúp bộ phim mang màu sắc Viễn Tây thu hút khán giả đến rạp. Bộ phim của Andrew Dominik chỉ kiếm được 15 triệu USD tại phòng vé, 9 triệu USD từ các định dạng băng đĩa. Trước đó, ông đã tiêu tốn của Warner Bros. 30 triệu USD để thực hiện tác phẩm. Ảnh: Warner Bros.