10 bộ moving toon được lòng cộng đồng yêu hoạt hình Việt

Bad luck: Nhân vật chính của Bad luck là An, bí danh "An não lợn", nữ sinh chuyên đi nguyền rủa người khác để tìm ra kẻ không dính lời nguyền. Đó cũng là người có thể giúp cô giải lời nguyền của chính mình. Trong hành trình nguyền rủa người khác, An khiến người xem bật cười với lời thoại, cử chỉ lầy lội. Độ hài hước của truyện được nhân lên khi có sự hỗ trợ của âm thanh, lồng tiếng cùng những chuyển động của hình ảnh.