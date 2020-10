10 bộ ba phim thất bại ở phần cuối

X-Men: The Last Stand (2006): So với hai phần phim thành công trước đó, X-Men: The Last Stand bị đánh giá là bộ phim chỉ được mã bên ngoài. Phần đồ họa vi tính tinh xảo (so với mặt bằng năm 2006) không thể che giấu kịch bản nghèo nàn và ý đồ nhồi nhét càng nhiều dị nhân mới càng tốt của 20th Century Fox. Kết quả, bộ phim thua lỗ tại rạp khi chỉ thu hơn 460 triệu USD trên số vốn ban đầu 210 triệu USD . Ảnh: Fox.