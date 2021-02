10 ban nhạc pop hay nhất mọi thời đại

The Supremes là nhóm nhạc hội tụ mang lại tính đột phá cao của ba thành viên nữ. Họ để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những bản hit như You Can't Hurry Love, Baby Love và Stop, In the Name of Love. Esquire cho rằng bất cứ ai từng nghe nhạc của The Supremes, chắc chắn từng một lần phải kiềm chế không nhảy theo điệu nhạc của họ.