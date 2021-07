10 bản hit tạo nên danh tiếng của Justin Bieber

What do you mean: What do you mean đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Justin Bieber khi trở thành sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp thống trị top 1 BXH âm nhạc Mỹ. Đồng thời, bài hát chiếm giữ vị trí quán quân ở Anh, Canada, Australia, Đan Mạch, Ireland, Na Uy. Đây là đĩa đơn đầu tiên trong album phòng thu Purpose, định hướng cho phong cách âm nhạc mới của Justin Bieber trưởng thành và quyến rũ hơn.