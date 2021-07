10 bản hit đưa BlackPink thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop

As if it’s your last: Bên cạnh việc theo đuổi hình tượng girl crush cá tính, BlackPink cũng có lúc chuyển mình sang phong cách kẹo ngọt, dễ thương khi phát hành hành sản phẩm As if it’s your last. Ca khúc là sự kết hợp của các dòng nhạc gồm synth-pop, house, reggae và moonbahton. Trước khi thuộc về BlackPink, bản hit này từng được dự kiến cho 2NE1 thể hiện. Tuy nhiên, sau khi 2NE1 chuẩn bị thu âm thì phát sinh thêm nhiều ca khúc khác được gửi đến và bài hát thay thế As if it’s your last là Come back home.