10 bản hit có tầm ảnh hưởng của Taylor Swift

Look what you made me do: Đây là single mở màn cho album phòng thu Reputation. Ca khúc mang màu sắc u ám, ngập tràn thù hận. Trong MV, Taylor Swift trở thành "xà nữ vương" đầy quyền uy, không e sợ đứng trên tất cả thị phi, sẵn sàng trực diện đả kích kẻ thù. Nhiều câu hát trong bài trở nên viral (lan truyền rộng) trên mạng xã hội, như câu hát chủ chốt “Look what you made me do” (Hãy nhìn những gì mà bạn bắt tôi phải làm), “I’m sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Cause she’s dead” (Xin lỗi, Taylor của ngày xưa không thể nghe máy lúc này, bởi cô ta đã chết rồi).