10 bãi biển cho mùa nóng ở châu Á

Miho no Matsubara, thành phố Shizuoka (Nhật Bản): Không chỉ gây ấn tượng với dải cát màu đen dài 7 km, bãi biển Miho no Matsubara còn thu hút du khách bởi hơn 54.000 cây thông cổ đại nối tiếp nhau cùng tầm nhìn tuyệt đẹp về ngọn núi lửa phủ đầy tuyết biểu tượng của Nhật Bản - Phú Sĩ. Khung cảnh ấn tượng của Miho no Matsubara đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ của Nhật Bản. Ảnh: ZekkeiJapan.