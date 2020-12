10 ấn bản hiếm của truyện thiếu nhi có giá đắt đỏ

Một cuốn Alice ở xứ sở thần tiên có thể đáng giá khoảng 57.500 bảng Anh. Phiên bản quý hiếm của tác phẩm thiếu nhi kinh điển khác cũng đều có giá trị lớn như vậy.

Trang web của công ty vận chuyển Shift.online đã chia sẻ top 10 cuốn sách thiếu nhi có giá trị nhất sau khi một trong những khách hàng của công ty này tìm thấy ấn bản đầu tiên của cuốn sách Chuyện về chú thỏ Peter của Beatrix Potter. Ấn bản này được bán với giá 75.000 bảng Anh (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng ).

Vị trí thứ hai trong danh sách là một bản sao năm 1866 của cuốn Alice ở xứ sở thần tiên với giá trị ước tính có thể lên đến 57.500 bảng Anh (hơn 1,7 tỷ đồng ).

Ở vị trí thứ ba là ấn bản đầu tiên năm 1937 của Anh chàng Hobbit, phần tiền truyện của bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn do J. R. R. Tolkien sáng tác. Ấn bản này có thể mang về cho chủ sở hữu khoảng 50.000 bảng.



Vị trí tiếp theo thuộc về cuốn sách Harry Potter và Hòn đá phù thủy, với 500 bản in đầu tiên có khả năng mang về 28.505 bảng cho ví của bạn.

Đứng ở vị trí thứ 5 là cuốn sách được trẻ nhỏ vô cùng yêu thích - Ở nơi quỷ sứ giặc non. Ấn bản đầu tiên năm 1983 của tác phẩm cổ điển do Maurice Sendak sáng tác có thể bán được với giá 19.250 bảng.

Một chú thỏ nổi tiếng khác cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng đó là Chú thỏ nhung của Margary Williams - với ấn bản đầu tiên trị giá 12.250 bảng Anh.

10 cuốn sách thiếu nhi có giá trị nhất:

1. Chuyện về chú thỏ Peter

2. Alice ở xứ sở thần tiên

3. Anh chàng Hobbit

4. Harry Potter và hòn đá phù thủy

5. Ở nơi quỷ sứ giặc non

6. Chú thỏ nhung

7. Chú sâu háu ăn

8. Peter và Wendy

9. Nếp gấp thời gian

10. The Wind in the Willows