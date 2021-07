10 album Kpop hay nhất tháng 6

Where Are We Now – Mamamoo: Where Are We Now là ca khúc chủ đề trong mini-album mới nhất của Mamamoo, Waw (Where Are We). Hình ảnh các thành viên lang thang trong khu rừng, cùng với ca từ đầy tự sự khiến khán giả cảm nhận rõ nét nỗi băn khoăn khi nhìn lại quá khứ và đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại. Đoạn điệp khúc là điểm nhấn của bài hát với phần hòa giọng mượt mà của Hwasa và Solar.