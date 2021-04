1% dân số siêu giàu thế giới cần sống bớt xa hoa

Tạo ra lượng khí thải nhiều hơn 50% người nghèo nhất thế giới cộng lại, nhóm 1% dân số siêu giàu được kêu gọi giảm di chuyển bằng máy bay và xe SUV để bớt lãng phí năng lượng.

South China Morning Post đưa tin Ủy ban Bền vững Cambridge về Nhân rộng Thay đổi Hành vi, có trụ sở tại Vương quốc Anh, vừa công bố báo cáo có tiêu đề “Changing Our Ways? Behaviour Change and the Climate Crisis” (tạm dịch: Thay đổi lối sống? Thay đổi hành vi và khủng hoảng khí hậu”.

Tài liệu này được biên soạn bởi 31 chuyên gia về tác động môi trường, trong nỗ lực lan tỏa hành động nhằm giải quyết lượng khí thải carbon.

Ủy ban Bền vững Cambridge về Nhân rộng Thay đổi Hành vi đưa ra báo cáo cho thấy đã đến lúc giới siêu giàu thu hẹp cuộc sống xa hoa của họ.

Theo nghiên cứu, từ năm 1990 đến 2015, 5% dân số giàu nhất thế giới đóng góp 37% vào sự tăng trưởng tổng lượng phát thải. Trong đó, 1% giàu nhất đóng góp nhiều hơn cả.

Báo cáo nêu rõ các chính phủ và ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trong quá trình xây dựng hệ thống kinh tế. Nhóm tác giả cũng đề nghị giới nhà giàu giảm bớt việc di chuyển bằng máy bay, xe SUV và cách nhiệt tốt hơn cho ngôi nhà của họ.

Về phía chính phủ, ví dụ, Ủy ban kêu gọi những người đứng đầu Vương quốc Anh khôi phục thuế hành khách hàng không trên các chuyến bay khứ hồi và chương trình “Trợ cấp Ngôi nhà Xanh” bị dẹp bỏ gần đây.

Xa xỉ đòi hỏi cái giá đắt đối với môi trường. Hội con nhà giàu trên Internet có thể không nhận ra tác động đầy đủ của việc tiêu xài hoang phí của mình.

Trong nhóm phản đối những yêu cầu trên, nhiều người cho rằng lượng khí thải sẽ được cắt giảm tốt hơn nhờ các tiến bộ công nghệ, chứ không phải loạt hạn chế và quy định không phổ biến.

Bình luận về vấn đề này, Giám đốc Mạng lưới Bảo vệ Môi trường Sam Hall cho biết: “Chính sách có thể giúp mọi người và doanh nghiệp thực hiện hành động xanh dễ dàng hơn thông qua các biện pháp khuyến khích, quy định có mục tiêu. Tuy nhiên, việc thúc đẩy các công nghệ sạch có thể sẽ hiệu quả hơn, đồng thời nhiều khả năng nhận về sự đồng thuận của công chúng hơn là hình phạt nặng nề hoặc hạn chế về lối sống”.