1,5 tỷ USD cho bộ sưu tập của nhà đồng sáng lập Microsoft

Theo CNBC, 60 hiện vật từ bộ sưu tập của Paul Allen được bán tại sàn đấu giá Christie's vào tối 9/11, chạm đến con số 1,5 tỷ USD.

Tranh "Les Poseuses" của họa sĩ Georges Seurat. Ảnh: Fine Art America.

Các nhà sưu tập giàu có từ khắp nơi trên thế giới đã ngó lơ những hoang mang về tình hình lạm phát để đến Christie's và trả giá cho những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong bộ sưu tập của Paul Allen.

Năm trong số 60 bức tranh đã phá mốc 100 triệu USD . Trong đó, tác phẩm đắt giá nhất là Les Poseuses của họa sĩ Georges Seurat, được trả giá 149,2 triệu USD . Một nguồn tin cho biết có nhiều tác phẩm bán được giá cao gấp 3-4 lần dự tính như tranh của Vincent van Gogh, Edward Steichen và Gustav Klimt.

Tổng doanh thu 1,506 tỷ USD đã phá vỡ kỷ lục trước đó - bộ sưu tập của Harry và Linda Macklowe (đấu giá tại Sotheby, thu được 922 triệu USD ). Doanh thu bộ sưu tập của Allen thu được sẽ còn cao hơn nữa khi 95 lô hiện vật khác đến sàn đấu giá.

Bức La Montagne Sainte-Victoire của Paul Cezanne được trả giá đến 137,8 triệu USD . Ảnh: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency/Getty Images.

Sự bùng nổ của những giao dịch hàng chục triệu USD cho thấy giới nhà giàu trên thế giới vẫn coi trọng các kiệt tác nghệ thuật, bất chấp nỗi lo về lạm phát. Nhiều người nhìn nhận các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lâu bền hơn cổ phiếu hay tiền ảo - vốn đang trở nên bất ổn trên thị trường. Phiên đấu giá diễn ra cùng ngày khi chỉ số Dow giảm hơn 600 điểm và bitcoin chạm ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Bộ sưu tập của Paul Allen, nhà đồng sáng lập quá cố của Microsoft, là một kho tàng nghệ thuật với đủ các kiệt tác thuộc nhiều giai đoạn, kéo dài đến cả 500 năm. Theo đúng cam kết Allen đã ký với Tổ chức Giving Pledge (tổ chức phi lợi nhuận do Bill Gates và Warren Buffet thành lập), tất cả số tiền thu được sẽ được dùng làm từ thiện.

Con mắt tinh tường của Allen dành cho nghệ thuật đã đem lại một khoản lợi nhuận khổng lồ. Đơn cử bức Birch Forest của Gustav Klimt, Allen mua với giá 40 triệu USD vào năm 2006, nay được bán với giá 104 triệu USD .

Bức La Montagne Sainte-Victoire của Paul Cezanne được trả giá đến 137,8 triệu USD ; bức Verger avec Cypres của Vincent van Gogh chạm ngưỡng 117 triệu USD , lập kỷ lục mới cho vị danh họa này; bức Maternite II của Paul Gaugin thì được bán với giá 105,7 triệu USD .

Tác phẩm Large Interior, W11 (after Watteau) được coi là một trong những kiệt tác lớn nhất của Lucian Freud đã được bán với giá 86,3 triệu USD . Một trong những bức vẽ thuộc chuỗi họa Waterloo Bridge của Claude Monet cũng được mua lại với giá 64,5 triệu USD .

Ngoài ra, bức ảnh nổi tiếng của Edward Steichen chụp tòa nhà Flatiron ở New York được bán với giá 11,8 triệu đô la, khiến nó trở thành bức ảnh đắt giá thứ hai từng được bán, vượt qua con số ước tính 2- 3 triệu USD .

Tranh Madonna of the Magnificat của Botticelli đã được bán ra với mức 48 triệu USD . Ảnh: Wiktor Szymanowicz | Anadolu Agency | Getty Images.

Phiên đấu giá diễn ra sôi nổi và căng thẳng. Các chuyên gia của Christie's thậm chí còn phải trực điện thoại để trả giá thay mặt cho các khách hàng lớn tại Châu Á, Trung Đông…