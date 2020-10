‘007’ và những bộ phim xuất sắc của huyền thoại màn bạc Sean Connery

The Man Who Would Be King (1975): Dự án của đạo diễn John Huston đánh dấu lần gặp gỡ trên màn ảnh giữa hai huyền thoại màn bạc Sean Connery và Michael Caine. Họ sắm vai hai sĩ quan người Anh sống vào những năm cuối thập niên 1800, lang thang đi tìm vận may ở vùng Trung Đông, rồi bị nhầm thành chúa trời. Diễn xuất ăn ý trên màn ảnh của Connery và Caine cùng cốt truyện lôi cuốn đã cống hiến cho khán giả một chuyến phiêu lưu kỳ thú và hài hước.