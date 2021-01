‘007: No Time to Die’ và tương lai của các phim bom tấn trong năm 2021

Phần tiếp theo của chuỗi “007” và hàng loạt phim bom tấn Hollywood tiếp tục phải điều chỉnh lịch chiếu trong năm 2021 do đại dịch Covid-19.

Nếu trong năm 2020, Tenet của Christopher Nolan là phép thử thị trường sau thời gian nền công nghiệp điện ảnh toàn thế giới đóng băng vì đại dịch Covid-19 bùng phát, thì No Time to Die chính là hoa tiêu cho Hollywood trong 2021.

Theo tạp chí Forbes, các ông lớn tại kinh đô điện ảnh đang chờ đợi tín hiệu từ 007 để cân nhắc liệu nửa đầu 2021 đã đủ an toàn cho các bom tấn của mình ra rạp hay chưa.

No Time to Die mở đầu làn sóng lùi lịch phát hành các tựa phim Hollywood trong năm 2021. Ảnh: MGM.

Ngày 22/1, hãng MGM thông báo bom tấn No Time to Die sẽ lùi lịch chiếu từ 2/4 tới 8/10. Mốc thời gian mới muộn gần hai năm so với kế hoạch công bố ban đầu, 8/11/2019, khi Danny Boyle còn ngồi ghế đạo diễn.

Phim mới lũ lượt dời ngày chiếu

Nối tiếp MGM và No Time to Die, nhiều hãng phim khác cũng công bố kế hoạch điều chỉnh ngày phát hành tác phẩm mới, khiến cục diện Hollywood năm 2021 hoàn toàn thay đổi.

Sony Pictures dời lịch chiếu Ghostbusters: Afterlife từ 11/6 tới 11/11. Hãng đẩy lấp chỗ trống bằng cách đẩy Peter Rabbit: The Runaway từ 2/4 tới 11/6. Bộ phim Cinderella của đạo diễn Kay Cannon, với Camila Cabello trong vai chính, bị đẩy từ 5/2 tới mốc phát hành mới 16/7.

The King's Man tiếp tục bị lùi lịch chiếu lần thứ tư. Ảnh: Fox/Disney.

Bộ phim hành động Uncharted của Tom Holland sẽ ra rạp muộn nửa năm, vào 11/2/2022 thay vì 16/7 như đã công bố. Do No Time to Die được MGM đặt lịch ra rạp vào 8/10, phim siêu anh hùng Morbius với Jared Leto đóng cũng nói lời tạm biệt năm 2021. Morbius được sắp lịch phát hành mới từ 21/1/2022. Cả hai tựa phim đều được phát hành với định dạng IMAX.

Trong khi đó, hãng Universal đã lùi ngày phát hành bộ phim Bios của Tom Hanks từ 16/4 tới 13/8, dời Nobody do Blumhouse sản xuất tới 2/4 thay vì 26/2 như thông báo trước đây. Bộ phim Last Night in Soho của Edgar Wright cũng lùi lịch chiếu nửa năm, từ 23/4 tới 22/10. Ambulance, tác phẩm giật gân của Michael Bay, sẽ ra mắt từ 18/2/2022.

Cùng ngày, Disney thông báo sẽ đẩy phần tiền truyện The King’s Man của loạt Kingsman (đạo diễn Matthew Vaughn) tới ngày 20/8, trùng thời điểm ra mắt của The Hitman’s Wife’s Bodyguard từ Lionsgate và Paw Patrol do Paramount phát hành. “Nhà chuột” cũng gỡ Bob’s Burgers: The Movie khỏi lịch và đẩy ngày phát hành Ron’s Gone Wrong từ 23/4 tới 22/10.

Tín hiệu tích cực duy nhất đến từ Disney là hãng đưa bốn tựa phim mới của Searchlight vào lịch phát hành năm nay, bao gồm: The Night House (16/7), The Eyes of Tammy Faye có Jessica Chastain (24/9), Antlers (29/10) và phim kinh dị Nightmare Alley của Guillermo del Toro (3/12).

Hollywood phát hành bao nhiêu phim trong năm 2021?

Walt Disney đang giữ ngôi đầu về số tựa phim ra rạp trong năm 2021 với 21 tác phẩm. Trong đó, 5 tựa được phát hành dưới nhãn Searchlight, 7 tác phẩm đến từ 20th Century Fox (Free Guy, Death on the Nile, The King’s Man, West Side Story…) và 9 phim do Disney phát hành (ba phim siêu anh hùng, ba hoạt hình, phim tài liệu The Beatles: Get Back của Peter Jackson, Jungle Cruise và Cruella).

Trong khi đó, Warner Bros., bằng việc phát hành đồng thời các phim ra mắt trong năm 2021 ở rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max tại Bắc Mỹ, không còn quá bận tâm tới việc điều chỉnh kế hoạch.

A Quiet Place Part II là tựa phim mới nhất được thông báo sẽ lùi ngày ra rạp. Ảnh: Paramount.

Warner Bros. đang có 16 tựa phim sẵn sàng ra rạp, từ The Little Things có sự góp mặt của Denzel Washington vào 27/1 tới The Matrix 4 "chốt sổ" vào ngày 22/12. Loạt phim Godzilla Vs. Kong, Mortal Kombat, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In the Heights, và The Suicide Squad, vẫn giữ nguyên kế hoạch phát hành trải đều từ tháng 3 tới tháng 8.

Sony và Sony Classics có tổng cộng 15 bộ phim ra mắt năm 2021, trong đó Spider-Man 3 vẫn giữ nguyên lịch 17/12. Hãng Universal cùng Focus Features dự kiến phát hành 16 tác phẩm (Fast & Furious 9, Minions 2, Halloween Kills, Sing 2, Candyman…) tại thị trường Bắc Mỹ và No Time to Die tại thị trường quốc tế.

Paramount hiện có 10 tựa phim trong danh sách. Trong đó, Amazon có thể trả Paramount và Skydance khoản tiền 200 triệu USD để lấy quyền phát hành trực tuyến tựa phim The Tomorrow War có sự góp mặt của Chris Pratt.

Ngày 23/1, Variety đưa tin Paramount đẩy ngày ra rạp A Quiet Place Part II, hậu truyện của tựa phim kinh dị ăn khách cùng tên do John Krasinski đạo diễn, tới 17/9 thay vì 23/4 như từng công bố.

Hai bom tấn được khán giả chờ đợi hơn cả trong năm 2021 là Fast & Furious 9 và Black Widow - phần phim riêng đầu tiên về nữ điệp viên Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Hai bom tấn, lần lượt được sắp lịch ra mắt vào 29/5 và 7/5, hiện vẫn giữ nguyên lịch chiếu.

Tuy nhiên, theo dự báo của Forbes, Universal và Disney chỉ có thể theo đuổi kế hoạch nói trên trong điều kiện: hoặc thị trường quốc tế đã phục hồi và phát triển đủ mạnh để bù vào khoảng trống doanh thu của khu vực Bắc Mỹ; hoặc hai ông lớn chấp nhận nền tảng trực tuyến như một kênh phát hành tồn tại song song với cách truyền thống.