007 của Daniel Craig xuất hiện trong hài kịch truyền hình

Nam diễn viên Daniel Craig thủ vai 007 trong một tiểu phẩm hài trên truyền hình với mục đích gây quỹ từ thiện.

Digital Spy đưa tin Daniel Craig sẽ một lần nữa thủ vai 007 trong một tiểu phẩm của Comic Relief, phát sóng ngày 19/3 cùng nữ diễn viên Catherine Tate. Đây là lần đầu tiên Craig hóa thân thành chàng điệp viên hào hoa sau tuyên bố No Time to Die là lần cuối mình thủ vai 007.

Hình ảnh cắt ra từ tiểu phẩm mới, với Daniel Craig trong tạo hình bảnh bao của 007. Ảnh: Comic Relief 2021.

Nhân vật chính trong tiểu phẩm là Nan (Catherine Tate), một phụ nữ trung niên lắm lời làm nghề tạp vụ bán thời gian. Cô nhận việc dọn dẹp văn phòng của M - lãnh đạo tổ chức MI6, cũng là cấp trên của Bond (Daniel Craig). Giữa lúc lau dọn, Nan vô tình mặt giáp mặt điệp viên trứ danh qua màn hình máy tính khi anh gọi điện cho cấp trên báo cáo tình hình.

Trước đây, Daniel Craig và Catherine Tate đã hợp tác nhiều lần trong các sự kiện gây quỹ. Năm 2009, cả hai từng diễn chung một tiểu phẩm, trong đó nhân vật Elaine Figgis của Tate đã có một chuyện tình lãng mạn với Craig - khi này thủ vai chính mình.

“Nan đã có cơ hội gặp gỡ Bond. Thật sự tài tình! Việc thực hiện tiết mục cho Comic Relief mang đến cho tôi nhiều niềm vui. Xin gửi lời cảm ơn tới Daniel và tất cả thành viên của ê-kíp Bond vì sự hỗ trợ tận tình”, Tate chia sẻ với The Mirror.

Comic Relief là tổ chức từ thiện của Anh, được thành lập năm 1985 bởi biên kịch Richard Curtis và danh hài Lenny Henry nhằm chung tay giải quyết nạn đói ở Ethiopia. Ý tưởng của chương trình là mời các nghệ sĩ hài người Anh biểu diễn tiểu phẩm trên truyền hình để kêu gọi gây quỹ giúp những hoàn cảnh khó khăn tại nước Anh cũng như toàn thế giới.

No Time to Die dự kiến phát hành vào cuối năm. Phim do Cary Joji Fukunaga đạo diễn, với dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của loạt 007 như Daniel Craig, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris và Ralph Fiennes. Những gương mặt mới xuất hiện trong phần phim này gồm Billy Magnussen, Ana de Armas, Lashana Lynch, Rami Malek…